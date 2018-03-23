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Госдолг Украины к ВВП существенно снизился – Минфин

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Впервые с 2011 года показатель госдолга к ВВП стал снижаться, отмечают в Минфине.
Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины
Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины
depositphotos.com

Соотношение совокупного государственного и гарантированного государством долга к валовому внутреннему продукту за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%. Об этом заместитель министра финансов Юрий Буца сообщил в Facebook.

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Он отметил, что впервые с 2011 года этот процент уменьшился и стал приближаться к безопасному значению в 60%.

Замминистра уточнил, что прямой долг сократился с 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантированный - с 11,7% до 10,3% ВВП.

Буца напомнил, что Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины за 2017 год с 2,2% до 2,5%, а номинальный ВВП, по данным статистического ведомства, за минувший год составил 2,983 трлн грн, изменение дефлятора - 22%.

“Основная причина - низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях“, - объяснил заместитель министра.

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Он подчеркнул, что существенный рост соотношения долга к ВВП в 2014 году - с 39,9% до 69,4% - произошел в основном благодаря последовательной политике “фанатов гривни по 8“, что привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило.

Нынешняя монетарная политика Национального банка наряду с политикой Минфина по уменьшению валютной компоненты госдолга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем, считает Буца.

Ранее сообщалось, что ожидает украинскую экономику.

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Теги: минфин, госдолг, ввп, украина
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Источник: Liga.net

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