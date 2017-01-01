Банки нарастили регулятивный капитал на 6 млрд грн

С начала года регулятивный капитал украинских банков вырос более чем на 6 млрд грн.

Регулятивный капитал банковской системы с начала года вырос более чем на 6 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.

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“Регулятивный капитал банковской системы Украины вырос с начала 2018 года более чем на 6 млрд грн и на 1 марта составляет 122 млрд грн“, - сообщает регулятор.



Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (не менее 10%) вырос до 16,91 млрд грн.



Норматив мгновенной ликвидности (не менее 20%) увеличился с 56,35 млрд грн (по состоянию на начало февраля) в 58,99 млрд грн.

Напомним, в январе 16 банков получили убыток.