Соглашение о ЗСТ откроет новые возможности для украинского экспорта в Израиль, который в прошлом году составил 781,2 млн долларов, а также новый рынок для бизнеса, считает глава правительства Владимир Гройсман.

Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ depositphotos.com

Украина и Израиль завершили переговорный процесс по Соглашению о зоне свободной торговли. Об этом в среду, 28 марта, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем Twitter.

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“Это новые возможности для нашего экспорта и новый рынок для нашего бизнеса“, - считает глава правительства.

Он также добавил, что в 2017 году объем украинского экспорта в Израиль составил 781,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Канада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.