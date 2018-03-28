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Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ

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Соглашение о ЗСТ откроет новые возможности для украинского экспорта в Израиль, который в прошлом году составил 781,2 млн долларов, а также новый рынок для бизнеса, считает глава правительства Владимир Гройсман.
Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ
Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ
depositphotos.com

Украина и Израиль завершили переговорный процесс по Соглашению о зоне свободной торговли. Об этом в среду, 28 марта, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем Twitter.

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“Это новые возможности для нашего экспорта и новый рынок для нашего бизнеса“, - считает глава правительства.

Он также добавил, что в 2017 году объем украинского экспорта в Израиль составил 781,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Канада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. 

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Теги: Израиль, торговля, зона свободной торговли, зст, Владимир Гройсман, Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.03.2018, 13:17
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гость
опять сальмонеллу в яйцах продадите?
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