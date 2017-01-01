Курс валют на 2 апреля: гривну укрепили перед выходными
Национальный банк Украины на 2 апреля 2018 года повысил официальный курс гривны до уровня 26,54 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2630.7046 гривны (+23,6447);
– 100 евро – 3241.2911 гривны (+29,1327);
– 10 российских рублей – 4.5939 гривны (+0,0014).
Торги по доллару на межбанковском рынке в пятницу, 30 марта, закрылись на отметке 26,15-26,25 грн.
Стоимость евро к вечеру пятницы была на уровне 32,22-32,35 грн.
Российский рубль незначительно подешевел - до 0,455-0,457 грн.
Напомним, Национальный банк Украины на 30 марта 2018 года понизил официальный курс гривны до уровня 26,54 гривен за доллар.
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