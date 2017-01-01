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Курс валют на 2 апреля: гривну укрепили перед выходными

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Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 23 копейки. В то же время курс национальной валюты к евро подрос на 29 копеек.
Курсы валют Нацбанка
Курсы валют Нацбанка
depositphotos.com/

Национальный банк Украины на 2 апреля 2018 года повысил официальный курс гривны до уровня 26,54 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2630.7046 гривны (+23,6447);

– 100 евро – 3241.2911 гривны (+29,1327);

– 10 российских рублей – 4.5939 гривны (+0,0014).

Торги по доллару на межбанковском рынке в пятницу, 30 марта, закрылись на отметке 26,15-26,25 грн.

Стоимость евро к вечеру пятницы была на уровне 32,22-32,35 грн.

Российский рубль незначительно подешевел - до 0,455-0,457 грн.

Напомним, Национальный банк Украины на 30 марта 2018 года понизил официальный курс гривны до уровня 26,54 гривен за доллар.

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Теги: гривна, доллар, курс валют, Нацбанк
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Источник: korrespondent.net

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