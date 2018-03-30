Что будет с курсом доллара в апреле

Доллар недолго держался в районе 26 грн/$ и снова начал дорожать. Что дальше?

Доллар снова дорожает после того как в середине марта достиг минимального уровня за последние пять месяцев - 25,92 грн/$. Валютный рынок заканчивает март со средними котировками выше 26,5 грн/$.

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Предложение валюты на межбанке стало снижаться начиная с середины месяца, констатируют опрошенные LIGA.net казначеи банков. Выравнивать ситуацию пришлось НБУ, который несколько раз выходил на рынок с продажей валюты.



Что это, рыночная коррекция или намек на более серьезный тренд?



Как отыгрывался доллар



С 13 марта гривня потеряла к доллару 62 копейки. Это говорит об аномальном характере роста курса в феврале-начале марта, отмечает начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко. По его словам, это было спровоцировано не рыночными факторами, а активной покупкой нерезидентами облигаций госзайма Минфина.



"В феврале гривня укреплялась со скоростью примерно 20-25 копеек в день, - рассказывает Гриненко. - На этом фоне многие покупатели приняли решение сделать паузу, пока НБУ не обозначит нижний порог курсового коридора".

Окончательно НБУ показал пределы падения доллара как раз 12-13 марта, когда на двух аукционах выкупил с рынка $109,2 млн, добавляет Гриненко. С этого момента спрос на валюту начал расти, дополнительно стимулировали дефицит валюты закупки доллара под вывод дивидендов, а также ранние выплаты возмещения НДС, поясняет директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.



"Это была ожидаемая коррекция, еще в середине марта мы давали прогноз, что в течение ближайших двух недель следует ожидать возврат рынка в район 26,50-26,80 грн/$, - говорит Стадник. - Такой диапазон способен предложить рынку "точку баланса", где ажиотаж вероятнее всего утихнет".

В последние дни марта девальвация усилилась из-за фактора конца квартала - импортерам обязательно нужно было закрыть контракты до конца месяца, уточняет директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

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Ситуация усложнилась из-за пасхальных выходных дней в США (30 марта) и Европе (2 апреля), когда местные банки не работают, поэтому платежи через них будут зачислены уже апрелем. Из-за этого в четверг украинские финучреждения активно закрывали не только заявки в долларах, но и в евро и фунте стерлингов. Основная часть торгов по доллару прошла в диапазоне 26,4-26,6 грн/$, говорит Стадник.



Из-за этого НБУ был вынужден полностью отказаться от покупки валюты в ЗВР и временами компенсировать дефицит валюты интервенциями. В среду и четверг регулятор продал соответственно $20 и 30 млн по системе "запроса лучшего курса" (негласно среди 20 крупнейших участников рынка), сообщил LIGA.net казначей одного из банков с иностранным капиталом.



Обычные надежды



Спрос и предложение на рынке сбалансируются после того как с продажей валюты начнут выходить аграрии, пересмотревшие свой платежный календарь из-за необычных погодных условий в марте, отмечает начальник отдела продаж казначейский продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль.



Плюс для экспортеров - ценовая конъюнктура на мировых рынках сохраняет положительную динамику, что потенциально увеличит объемы продаж экспортной выручки, считает директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.



"В апреле, как и обычно, на курс будет влиять повышенный спрос под вывод дивидендов (в начале месяца), наличный рынок, как катализатор спекулятивных настроений, периоды налоговых платежей начиная с 20 числа, возмещение НДС, - перечисляет Куринной. - Среди общих факторов - интерес инвесторов к рынку украинских ценных бумаг и волатильность доллара на мировых финансовых рынках".

На наличном рынке сейчас наблюдается обратная тенденция: если в феврале котировки обменников росли быстрее межбанка, стимулируя спекулятивную составляющую, то сейчас из-за сниженного спроса банки переносят часть ресурса с наличного сегмента в безналичный, рассказывает Гриненко из Райффайзен банка.



В среднесрочной перспективе курс стабилизируется в широком диапазоне 25,9 - 27,1 грн/$, прогнозирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. НБУ устраивает коридор курса, который сложился в последние два месяца (25,9 - 26,8 грн/$), считает Кабин из Идея Банка.



В руках у спекулянтов



В марте гривня потеряла мощный фактор поддержки - инвестиции нерезидентов в ОВГЗ Министерства финансов, резко выросшие зимой после повышения учетной ставки НБУ до 17%. Сейчас нерезиденты практически прекратили инвестировать в украинский госдолг, отмечает Кабин из Идея Банка. В руках у иностранных инвесторов находится портфель ОВГЗ на общую сумму 14,3 млрд грн.



На последних аукционах Мифнин размещал преимущественно более "длинные" гривневые бумаги: 27 марта было продано ОВГЗ на 2,7 млрд грн, из них в гривне 81% - со сроком обращения 245 дней, рассказывает Куринной из ОТП Банка. Покупали в основном украинские инвесторы: портфель нерезидентов с этого момента сократился на 1 млн грн.

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Банкиры опасаются, что часть спекулятивного капитала, зашедшего сюда в январе-феврале, уйдет из страны уже в конце апреля, когда наступит срок погашения трехмесячных ОВГЗ в гривне, говорит Гриненко из Райффайзен банка. Часть этих денег нерезиденты могут направить на покупку валюты для вывода первой партии своей спекулятивной прибыли, считает Крохмаль из ОТП Банка.



"Часть инвесторов, скорее всего, вложит полученную гривню в новые бумаги, причем более долгосрочные, - допускает Гриненко. - Но риски обратной ситуации есть, поэтому, вероятно, в конце апреля курс все же пойдет вверх".

Сергей Шевчук