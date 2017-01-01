Китай вводит пошлины в отношении США

Пекин подготовил ответные меры на решение американской администрации о повышении тарифов на импорт стали и алюминия. Они вступят в силу 2 апреля.

Китай вводит пошлины на 128 американских товаров как ответ на повышение тарифов администрацией США. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов КНР, передает РИА Новости.

Читай также: Трамп ввел пошлины на импорт из Китая на $60 млрд "На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%", - сказано в документе.

Отмечается, что Китай "выступает за систему многосторонней торговли", а меры, принятые против США, "справедливы и соответствуют принципам Всемирной торговой организации".