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Китай вводит пошлины в отношении США

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Пекин подготовил ответные меры на решение американской администрации о повышении тарифов на импорт стали и алюминия. Они вступят в силу 2 апреля.
Флаги США и Китая
Флаги США и Китая
depositphotos.com

Китай вводит пошлины на 128 американских товаров как ответ на повышение тарифов администрацией США. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов КНР, передает РИА Новости.

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"На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%", - сказано в документе.

Отмечается, что Китай "выступает за систему многосторонней торговли", а меры, принятые против США, "справедливы и соответствуют принципам Всемирной торговой организации".

Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.
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Теги: США, Китай, Пошлины, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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