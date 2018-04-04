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Венесуэла хочет расплачиваться за автозапчасти из РФ своей криптовалютой

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В ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе обсуждался альянс с российской компанией КамАЗ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне логотипа криптовалюты Petro
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне логотипа криптовалюты Petro
depositphotos.com/

Министр внешней торговли Венесуэлы Хосе Виельма Мора заявил 3 апреля, что страна планирует оплачивать поставляемые из России автомобильные детали и запчасти с помощью собственной криптовалюты Petro, пишет РИА Новости.

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По словам министра, в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе обсуждался альянс с российским КамАЗом.

“Это касается закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также сборки этих машин в нашей стране и форм оплаты, в которые мы включаем платежи через Petro, нашу криптовалюту“, – сообщил Мора.

Он также отметил, что РФ высказала интерес к закупкам в Венесуэле стали, алюминия, цветов, кофе, какао, продукции текстильной и обувной промышленности. Мора не исключил, что эти поставки могут быть освобождены от пошлин.

Ранее сообщалось о том, что Венесуэла ищет пути стабилизации цен на нефть.

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Теги: Россия, автомобили, торговля, Венесуэла, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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WTF2wtf    04.04.2018, 15:14
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