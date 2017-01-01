Курс валют на 5 апреля: гривна укрепилась

Курс доллара на межбанке в продаже 4 апреля понизился на две копейки до 26,27 грн/долл, курс в покупке сохранился на уровне 26,25 грн/долл.

Национальный банк Украины на 5 апреля 2018 года укрепил курс гривны почти на семь копеек до 26,26 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 4 апреля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2626,3057 гривны (-6,6511);

– 100 евро – 3224,0529 гривны (-16,5903);

– 10 российских рублей – 4,5466 гривны (-0,0295).

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на две копейки до 26,27 грн/долл, курс в покупке сохранился на уровне 26,25 грн/долл.