Украинцы в первом квартале купили десять Maserati и 11 Bentley
В первом квартале 2018 года граждане Украины купили 11 автомобилей Bentley, 10 Maserati и по одному - Rolls Royce и Aston Martin. Об этом сообщают аналитики сайта по продаже автомобилей RST.ua.
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Всего в первые три месяца года в Украине зарегистрировали 19 тысяч новых автомобилей на сумму более полумиллиарда долларов США.
Почти половина суммы покупок пришлась на столицу – в Киеве на семь тысяч автомобилей потратили более 250 миллионов долларов. Меньше всего покупали новых авто на Буковине: там на 150 автомобилей потратили чуть более 4 миллионов долларов.
Самой популярной маркой в Украине в первые месяцы года стала Toyota: украинцы купили более 2,5 тысячи автомобилей этого бренда на сумму 90 миллионов долларов. Далее по популярности идут Volkswagen и Renault.
В прошлом году в Украине продали почти 80 тысяч новых автомобилей, а сумма покупок составила более двух миллиардов долларов США. Наибольшая доля продаж была в Киеве, где за 12 месяцев купили 30 тысяч автомобилей на сумму почти миллиард долларов.
Ранее сообщалось о том, что Украина одна из лидеров по продажам электромобилей в Европе.
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