Трамп обвинил Россию и Китай в девальвации национальных валют

Россия и Китай играют в игру "валютная девальвация".

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в девальвации своих валют.

Об этом сообщает Лига.

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“Россия и Китай играют в игру “валютная девальвация“, поскольку США продолжают повышать процентные ставки. Недопустимо!“, - написал Трамп у себя в Twitter.

Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.