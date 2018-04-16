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Трамп обвинил Россию и Китай в девальвации национальных валют

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Россия и Китай играют в игру "валютная девальвация".
Трамп назвал девальвацию недопустимой
Трамп назвал девальвацию недопустимой
depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в девальвации своих валют. 

Об этом сообщает Лига.

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“Россия и Китай играют в игру “валютная девальвация“, поскольку США продолжают повышать процентные ставки. Недопустимо!“, - написал Трамп у себя в Twitter.

Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.

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Теги: трамп, россия, китай, девальвация
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гость  (аноним)  16.04.2018, 18:01
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гость
Троллит чувак? ))))
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