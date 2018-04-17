Гладковский потратил на свадебные украшения миллион гривен

Гладковский женат, воспитывает троих сыновей.

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковский потратил более миллиона гривен на услуги итальянской компании по организации свадьбы, пишет Украинская правда.

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Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновника в Едином государственном реестре деклараций.

Гладковский потратил 1 007 060 гривен на услуги по организации свадебного торжественного мероприятия компанией LE COPERTURE SRL. Компания находится в коммуне Повельяно в провинции Тревизо.

На сайте СНБО сообщается, что Гладковский женат и воспитывает троих сыновей.

Изменения в имущественном состоянии были опубликованы только 16 апреля, хотя в декларации указывается, что имущественное право он получил 6 апреля.

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