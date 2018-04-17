Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гладковский потратил на свадебные украшения миллион гривен

Комментариев: 0
Гладковский женат, воспитывает троих сыновей.
Олег Гладковский
Олег Гладковский
Пресс-служба президента

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковский потратил более миллиона гривен на услуги итальянской компании по организации свадьбы, пишет Украинская правда.

Читай также: Бывший бизнес-партнер Порошенко отреагировал на оффшорный скандал

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновника в Едином государственном реестре деклараций.

Гладковский потратил 1 007 060 гривен на услуги по организации свадебного торжественного мероприятия компанией LE COPERTURE SRL. Компания находится в коммуне Повельяно в провинции Тревизо.

На сайте СНБО сообщается, что Гладковский женат и воспитывает троих сыновей.

Изменения в имущественном состоянии были опубликованы только 16 апреля, хотя в декларации указывается, что имущественное право он получил 6 апреля.

Ранее сообщалось о том, как в Украине поддерживают автопром.

Поделись:
Теги: Олег Гладковский, свадьба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь