Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран отказался от доллара в международных расчетах

Комментариев: 1
Иранские власти утвердили отказ от доллара и переход на евро в международных расчетах. Это должно уменьшить зависимость от американской валюты.
Иран перешел на евро в международных расчетах
Иран перешел на евро в международных расчетах
depositphotos.com
Власти Ирана решили отказаться от использования доллара при международных расчетах и перейти на евро. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба президента Ирана. 

Читай также: Что будет с курсом доллара в апреле

"Исходя из этого решения, все министерства, государственные организации и компании Ирана должны использовать евро вместо доллара в своих отчетах, а также в информационных и финансовых данных", – говорится в сообщении.

Центробанку Ирана было поручено установить курс риала по отношению к евро.
 
По данным СМИ, таким образом Иран пытается управлять обменными курсами и поддерживать подешевевший риал.
 
Ранее сообщалось отом, что украинцы стали чаще посещать Турцию.
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Иран, торговля, доллар, евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
AloneInNight    19.04.2018, 12:28
Оценка:  0
AloneInNight
На евро перешли?
А дальше?
На шекели? )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь