В МВФ назвали ключевые риски экономического роста
По итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) опубликовано коммюнике, в котором названы ключевые риски мировой финансовой стабильности.
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Отмечается, что рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга представляют угрозу для роста мировой экономики.
По их мнению, на данный момент риски снижения или же остановки экономического роста сбалансированы, но в ходе следующих нескольких кварталов они будут расти.
Также в документе отмечается, что демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут в будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики.
Ранее Данилюк сообщил, когда ждать транш МВФ.
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