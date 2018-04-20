В МВФ назвали ключевые риски экономического роста

Рост финансовой уязвимости, напряженность в торговой и геополитической сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга представляют основную угрозу мировой экономике.

По итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) опубликовано коммюнике, в котором названы ключевые риски мировой финансовой стабильности.

Читай также: Украина и МВФ обсудили пересмотр программы помощи Отмечается, что рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга представляют угрозу для роста мировой экономики.

Как подчеркивают члены комитета, рост мировой экономики усиливается и охватывает все больше стран, что стало возможным благодаря резкому увеличению объема инвестиций и торговли.

По их мнению, на данный момент риски снижения или же остановки экономического роста сбалансированы, но в ходе следующих нескольких кварталов они будут расти.

Также в документе отмечается, что демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут в будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики.

Ранее Данилюк сообщил, когда ждать транш МВФ.