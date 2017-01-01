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Названы страны Евросоюза с крупнейшим госдолгом

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Самый высокий уровень госдолга относительно ВВП по состоянию на конец 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).
Государственные долги стран ЕС в течение прошлого года сокращались
Государственные долги стран ЕС в течение прошлого года сокращались
depositphotos.com
Средний государственный долг среди стран Европейского Союза в конце 2017 года составил 81,6% ВВП, в то же время, когда в прошлом году составил 83,3%. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС. 

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В частности, самый высокий уровень государственного долга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%). 

Меньше всего долгов имели Эстония (9%), Люксембург (23%), Болгария (25,4%), Чехия (34,6%) и Румыния (35%). 
 
Всего, по состоянию на конец 2017 года, средний государственный долг по всем 28 странам ЕС составил 81,6%, а среди стран еврозоны – 86,7%. 
 
Государственные долги стран ЕС в течение прошлого года сокращались. 
 
Средний дефицит бюджета в ЕС составил в конце 2017 года 1% по сравнению с 1,6% в конце 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что госдолг Греции вырос до 326 миллиардов евро.

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Теги: ЕС, Евросоюз, долги, госдолг
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Источник: korrespondent.net

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