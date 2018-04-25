В России вдвое увеличится дефицит бюджета Пенсионного фонда

Дефицит Пенсионного фонда России увеличится почти в два с половиной раза - со 106,6 миллиарда рублей до 256,8 миллиарда рублей.

Министерство труда России подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда, согласно которым его дефицит увеличится почти в два с половиной раза - со 106,6 миллиарда рублей до 256,8 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на документ Минтруда РФ сообщает РБК.

Отмечено, что при этом доходы фонда уменьшатся на 66,7 млрд рублей, а расходы вырастут на 83,5 млрд рублей.

Читай также: В России не исключили строительство Северного потока-3

Как пояснили в ПФР, это связано с уменьшением трансферта из федерального бюджета и ростом расходов по выплате страховых пенсий. Согласно поправкам, расходы на пенсионное обеспечение и социальные выплаты вырастут на 171,4 млрд руб. При этом доля трансферта из федерального бюджета сократится на 68,3 млрд руб.

В ПФР также сообщили, что покрытие дефицита по распределительной части бюджета достигнет 150,3 млрд руб. Оно будет закрыто переходящими средствами бюджета. Дефицит же по накопительной части, который составляет 106,6 млрд руб., будет закрыт “средствами, отозванными из управляющих компаний, поскольку дефицит связан с переводом пенсионных накоплений между страховщиками“.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины.