Украина опустилась в рейтинге производителей стали

Страна опустилась с 12 на 14 место в рейтинге мировых производителей стали. В тройке лидеров - Китай, Индия, Япония.

Украина опустилась с 12 на 14 место в рейтинге мировых производителей стали depositphotos.com

Украина в марте 2018 года опустилась с 12 на 14 место в рейтинге мировых производителей стали, пропустив вперед Тайвань и Мексику. Об этом сообщили в ассоциации worldsteel, сообщает UAprom в четверг, 26 апреля.

Согласно рейтингу, на первом месте - Китай. Далее идут Индия, Япония, США, Южная Корея, Россия, Германия, Турция, Бразилия, Иран.

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В целом за первый квартал этого года мировая выплавка стали увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% - до 426,6 млн т.

При этом в марте стальное производство в мире возросло в годовом исчислении на 4%, до 148,3 млн т, к февралю - на 12,5%.

Загрузка метмощностей достигла 74,5%. В сравнении с февралем 2018 года этот показатель вырос на 0,9%.

В 2017 году мировая выплавка стали увеличилась по сравнению с 2016 годом на 5,3%, до 1691,2 млн т. В прошлом году Украина упала на 12 место в рейтинге мировых производителей стали.

Ранее сообщалось, что украинские металлургические предприятия в январе-феврале 2018 года сократили производство стали.