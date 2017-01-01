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Госбюджет "ушел в минус" почти на 21 миллиард гривен

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В 2017 году дефицит госбюджета был в 2 раза ниже.
В 2017 году бюджет был выполнен с профицитом
В 2017 году бюджет был выполнен с профицитом
depositphotos.com

Госбюджет за январь-март 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 20,564 миллиарда гривен, что более чем вдвое выше за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает УНИАН.

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В соответствии с данными Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет в этот период выполнен с дефицитом на уровне 3,001 миллиарда гривен против профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 4,005 миллиарда гривен.

Дополнительно сообщается, что профицит местных бюджетов за первый квартал составил 17,563 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что ВВП в Украине вырос за год на 2,5%.

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Теги: госбюджет, дефицит
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