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ЕС выделит 50 млн евро на помощь Украине в управлении госфинансами

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Финансовый контроль и политический надзор за исполнением государственного бюджета является важнейшим компонентом подотчетности государственных расходов, считают в Евросоюзе.
Украина регулярно получает финансовую помощь от ЕС
Украина регулярно получает финансовую помощь от ЕС
depositphotos.com

Евросоюз окажет финансовую помощь Счетной палате Украины в проведении внешнего аудита выполнения госбюджета в рамках запланированной программы помощи в сфере управления государственными финансами.

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Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли во время встречи с председателем Счетной палаты Валерием Пацканом, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Предусмотрена поддержка внешнего аудита в рамках запланированной программы помощи в сфере управления государственными финансами с бюджетом более 50 млн евро", – сказал на встрече Мингарелли.

Стороны обратили внимание на то, что финансовый контроль и политический надзор за исполнением государственного бюджета является важнейшим компонентом подотчетности государственных расходов.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз окажут поддержку малым и средним предприятиям в Украине, Грузии и Молдове на общую сумму 1,15 млрд евро.

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Теги: ЕС, деньги, Евросоюз, контроль, финансы, аудит, Счетная палата, Пацкан
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Источник: korrespondent.net

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