Германия начала строить отрезок Северного потока-2
В Германии началось строительство немецкого участка газопровода Северный поток-2. Об этом сообщил представитель дочки Газпрома – компании Nord Stream в интервью агентству dpa в четверг, 3 мая.
Он отметил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком.
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Работы начались на наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания. Там на площади около шести гектаров выкапывается котлован для закладки фундамента газовой приемной станции, а также здания техобслуживания.
“Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения“, – заявил представитель компании.
В частности, в Дании участок Северного потока-2 предполагается проложить параллельно с уже существующей веткой первого Северного потока к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне.
Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).
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