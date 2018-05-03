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Германия начала строить отрезок Северного потока-2

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Работы уже начались, хотя Дания и Швеция еще не дали разрешение на сооружение газопровода.
Северный поток-2 становится все более реальным
Северный поток-2 становится все более реальным
depositphotos.com

В Германии началось строительство немецкого участка газопровода Северный поток-2. Об этом сообщил представитель дочки Газпрома – компании Nord Stream в интервью агентству dpa в четверг, 3 мая.

Он отметил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

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Работы начались на наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания. Там на площади около шести гектаров выкапывается котлован для закладки фундамента газовой приемной станции, а также здания техобслуживания.

Ранее помимо Германии, строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия. По этому газопроводу с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год. Разрешения от Швеции и Дании на реализацию проекта еще не получены, но в Nord Stream не сомневаются в успехе.

“Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения“, – заявил представитель компании.

В частности, в Дании участок Северного потока-2 предполагается проложить параллельно с уже существующей веткой первого Северного потока к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне.

Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Россия, Швеция, Германия, Дания, строительство, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.05.2018, 16:08
Оценка:  0
гость
Украина - це зрада, а украинцы - это рабочее говно. Только и умеют вонять и европейские параши чистить
гость  (аноним)  03.05.2018, 16:07
Оценка:  0
гость
Германия со слезами на глазах обещала сохранить транзит газа через Украину. Потому уже заговорила о планах строительства СП-3. Бедные ирокезы-ы-ы-ы... Хотя из Германии через Польшу и Украину можно гнать газ в Румынию и Венгрию, ну и болгарам - они ж отказались от ЮП. Вот пусть и платят Украине.
гость  (аноним)  03.05.2018, 15:28
Оценка:  0
гость
Ну что я говорил? Украина превыше всего! Для кого только. На х у ю они видели эти санкции. Строят и все и мост построили. А мы только п и з д и м как всегда.
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