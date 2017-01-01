Семья одесского таможенника за два года купила три Tesla

Жена и брат областного одесского таможенника Василия Тарарака приобрели автомобиль Tesla Model S, а отец фискала стал владельцем електрокросовера Tesla Model X.

Отец, жена и брат главного инспектора Управления Государственной фискальной службы в Одесской области Василия Тарарака в 2017-2018 годах стали владельцами трех люксовых электромобилей американской марки Tesla. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Согласно декларации фискала, в 2017 году его жена Анна приобрела автомобиль Tesla Model S 2014 г. в. Сам Василий Тарарака в том же году стал владельцем электрокара Nissan Leaf. При этом отмечено, что обе покупки им якобы обошлись в чуть более 800 тыс. гривен, хотя на самом деле стоимость одной только Tesla на вторичном рынке составляет от 45 до 60 тыс. долларов.

По информации из открытого реестра МВД, 20 марта 2018 года у отца фискала Валерия Тарарака появился електрокросовер Tesla Model X 2016 г. в. В тот же день его брат Сергей тоже оформил в собственность еще одну Tesla Model S.

Как сообщается, в настоящее время Сергей Тарарака является депутатом Барабойского сельсовета Овидиопольского района Одесской области, а ранее также работал в органах Государственной фискальной службы. В течение десяти дней с даты покупки он должен был подать декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, но так этого и не сделал. В своей декларации за 2017 год депутат указал автомобиль Mercedes-Benz ML350 2013 г. в. и две Audi Q7 2015 и 2017 г. в.

По подсчетам издания, совокупная стоимость автопарка семьи Тарарака составляет более 400 тыс. долларов. Также в 2017 году фискал и депутат в сумме задекларировали 68 тыс. евро, 168 тыс. долларов и более 1 млн гривен наличных.

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Мать братьев Татьяна Тарарака ранее работала директором одесской школы №275. В 2015 году учебное заведение оказалось в центре скандала, поскольку его администрация требовала от родителей учеников платить по 700 долларов благотворительных взносов в год. К тому же деньги нужно было сдавать только в долларах.

Собранные средства в дальнейшем якобы шли на ремонт, оплату охраны и покупку канцелярских принадлежностей. Однако, по версии родителей, на самом деле они могли быть направлены на финансирование строительства частной школы Эрудит в элитном поселке Совиньон под Одессой. Основателем НПК Эрудит является уже упомянутый муж директора школы и отец фискала и депутата Валерий Тарарака.

Напомним, Порошенко оказался одним из самых богатых чиновников Украины.