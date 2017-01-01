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В Украине значительно выросли продажи новых авто

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В 2018 году чаще всего покупали автомобили Citroen, Renault и Ford. В целом в этом году продажи увеличились почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В стране выросли продажи новых авто
В стране выросли продажи новых авто
depositphotos.com

В январе-апреле 2018 года в Украине выросли продажи новых коммерческих автомобилей почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом в субботу, 5 мая сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ассоциацию Укравтопром.

Отмечается, что в указанный период было продано 4060 новых автомобилей.

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При этом в апреле реализовано 1187 автомобилей - на 30% больше, чем в апреле-2017, и почти на 20% больше показателя марта 2017 года.

Ассоциация сообщает, что лидером апрельского рынка стал Citroen, продажи которого выросли в 8,6 раза по сравнению с апрелем прошлого года и на 65% по сравнению с мартом текущего – до 223 ед.

Еще одна французская марка – Renault -стала второй по объему продаж коммерческой техники, увеличив продажи на 12% к апрелю-2017 до 191 ед.

Третье место у авто марки Ford – 161 регистрация (в 2,2 раза больше), на четвертом месте Fiat с падением продаж к апрелю прошлого года на 10% - до 97 ед. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, в активе которого 76 реализованных автомобилей ("плюс" 65%).

Ранее сообщалось о том, что Украина одна из лидеров по продажам электромобилей в Европе.

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Теги: автомобили, экономика, продажи, авто, продажа автомобилей
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Источник: korrespondent.net

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