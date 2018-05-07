В Украине остался один миллиардер

Всего в 2017 году насчитано 4 063 миллионера.

Возраст самого младшего миллионера составляет 7 лет depositphotos.com

По сравнению с 2016 годом количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. Об этом сообщает пресс-службы ГФС, пишут Українські Новини.

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При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд гривен.

Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1 605 миллионеров, до 30 лет - 188.

В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (Черкассы), а самому старшему - 99 лет (Киев).

Ранее сообщалось о том, что 57 украинских чиновников задекларировали биткоины.