Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине остался один миллиардер

Комментариев: 2
Всего в 2017 году насчитано 4 063 миллионера.
Возраст самого младшего миллионера составляет 7 лет
Возраст самого младшего миллионера составляет 7 лет
depositphotos.com

По сравнению с 2016 годом количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. Об этом сообщает пресс-службы ГФС, пишут Українські Новини.

Читай также: В Украине выросло число миллионеров - ГФС

При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд гривен.

Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1 605 миллионеров, до 30 лет - 188.

В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (Черкассы), а самому старшему - 99 лет (Киев).

Ранее сообщалось о том, что 57 украинских чиновников задекларировали биткоины.

Поделись:
Теги: миллионеры, украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  07.05.2018, 14:03
Оценка:  0
гость
Это налоги стали платить хуже.милиардеров ($)пока 5 чел.порошенко,фирташ,ахметов,коло мойский и пиньчук и под вопросом Медведчук.тут правда нет украинцев.
гость  (аноним)  07.05.2018, 13:24
Оценка:  0
гость
Давайте позовем этого героя: Потрох, выходи-и-и-и-и!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь