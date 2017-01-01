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Прибыль украинских банков выросла

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Такие результаты были достигнуты благодаря сокращению отчислений в резервы.
Показатели в три раза превышают прошлогодние
Показатели в три раза превышают прошлогодние
depositphotos.com

Чистая прибыль украинских банков по итогам первого квартала составила 8,7 млрд грн, что почти в три раза выше показателя за январь-март прошлого года. Об этом свидетельствуют данные квартального Обзора банковского сектора, пишет Лига.

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В НБУ отмечают, что такой финансовый результат достигнут благодаря значительному сокращению отчислений в резервы, что стало результатом улучшения финансового состояния заемщиков и завершения реструктуризаций ряда проблемных кредитов.

"Ожидается, что банковская система будет наращивать прибыльность и в дальнейшем благодаря улучшению операционного результата и дальнейшему сокращению отчислений в резервы", - говорится отчете.

Ранее сообщалось о том, что Минфин хочет сократить долю госбанков на рынке.

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Теги: нбу, банки, прибыль
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