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НБУ выпустил монету с картошкой

Комментариев: 3
Серебряная монета с золотой картошкой вышла тиражом в четыре тысячи экземпляров. В банке пояснили, что она изображает иронический образ украинского архетипа.
НБУ выпустит монеты с золотой картошкой
НБУ выпустит монеты с золотой картошкой
depositphotos.com

Национальный банк Украины выпустил серебряную коллекционную монету, посвященую копанию картофеля, сообщает пресс-служба НБУ.

Номинал монеты - 10 грн. Тираж монеты - 4 тыс штук.

Запустить монету в обращение в НБУ планируют 22 мая 2018 года.

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“(Монета) посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев - земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца“, - говорится в сообщении НБУ.

 
Ранее сообщалось, в апреле Нацбанк выпустил монеты с изображением Крыма.
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Теги: деньги, серебро, фото, монеты, НБУ, картошка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.05.2018, 13:14
Оценка:  +1
гость
А вам не привыкать! Даже День Победы оскотинили эмблемой женской течки фирмы "Котекс"...Если б был мак - то в центре желтый (оранжевый) пестик.. А так - казна Украины - дыра обагренная кровью!
гость  (аноним)  11.05.2018, 13:09
Оценка:  0
гость
Да вроде бульба бренд Беларуси? И ли кукурузный початок в жопе древним украм не по нраву?
гость  (аноним)  11.05.2018, 12:24
Оценка:  -1
гость
Насмешка над рабами...
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