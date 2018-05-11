НБУ выпустил монету с картошкой

Серебряная монета с золотой картошкой вышла тиражом в четыре тысячи экземпляров. В банке пояснили, что она изображает иронический образ украинского архетипа.

Национальный банк Украины выпустил серебряную коллекционную монету, посвященую копанию картофеля, сообщает пресс-служба НБУ.

Номинал монеты - 10 грн. Тираж монеты - 4 тыс штук.

Запустить монету в обращение в НБУ планируют 22 мая 2018 года.

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“(Монета) посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев - земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца“, - говорится в сообщении НБУ.