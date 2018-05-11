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В Украине падает добыча угля

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За четыре месяца в Украине было добыто 11 млн 236 тысяч тонн угля. В апреле наметился рост добычи по сравнению с 2017 годом.
Добыча угля в Украине пока снижается
Добыча угля в Украине пока снижается
depositphotos.com

Угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2018 года сократили добычу рядового угля на 14% (на 1 млн 832 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 11 млн 236 тысяч тонн.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылой на данне Министерства энергетики и угольной промышленности в пятницу, 11 мая.

Так, добыча коксующегося угля сократилась на 6,7% (на 154,1 тысяч тонн) – до 2,16 млн тонн, энергетического – на 15,6% (на 1 млн 678 тысяч тонн), до 9 млн 77 тысяч тонн.

При этом в апреле добыча рядового угля увеличилась на 5,8% (на 156,1 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 2 млн 865,3 тысяч тонн.

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Шахты Донецкой области за четыре месяца текущего года обеспечили добычу 3 млн 940 тысяч тонн угля (-12,1% к январю-апрелю 2017 года), Луганской – 199,6 тысяч тонн (-86,1%), Днепропетровской – 6 млн 507 тысяч тонн (-1,6%), Львовской – 548 тысяч тонн (+11,1%), Волынской – 40,3 тысяч тонн (+2,3%).

Ранее сообщалось о том, что свыше половины импортного угля поступает в Украину из России.

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Теги: Украина, Угольная промышленность, Антрацит, кокс, добыча, уголь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.05.2018, 20:03
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гость
Ну если страна своим единственным приоритетом считает как можно больше гадить России, а для всего остального у неё нет ни средств ни времени ни желания, то удивляться не чему.
Продолжайте в том же духе и кроме этого самого говна в стране больше ни чего не останется.
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