НБУ рекомендовал России закрыть банки в Украине
Национальный банк Украины рекомендует России свернуть свою банковскую деятельность на территории Украины и закрыть "дочерние" финучреждения.
Об этом сказала заместитель председателя правления центробанка Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина во вторник, 15 мая.
Рожкова отметила, что Нацбанк не видит потенциальных покупателей на эти активы в Украине, поскольку они слишком большие.
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"Что касается Проминвестбанка и Сбербанка, то там были потенциальные инвесторы, которым НБУ отказал... Мы сегодня не видим потенциальных покупателей, которые могли бы купить эти банки, поскольку они очень крупные. Поэтому логичный вывод, который может сделать НБУ: сворачивание деятельности – это единственный цивилизованный путь для этих банков", – сказала Рожкова.
Она напомнила, что такой вариант дальнейшей своей деятельности уже выбрал БМ Банк, который принял решение о сдаче банковской лицензии.
Рожкова подчеркнула, что при этом Нацбанк не может применить какие-то рычаги для ускорения выхода банков с российским госкапиталом из Украины.
"Мы установили им ограничения по расширению депозитной базы, по процентной ставке и прочие ограничения. Но мы работаем в правовом поле... Других требований – политических или каких-либо других – НБУ не может устанавливать", – сказала зампредседателя НБУ.
Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.
Полная версия правил
Россияне надеялись хоть процентов 20 получить от стоимости активов, а им похоже придется потерять все?