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НБУ рекомендовал России закрыть банки в Украине

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В Нацбанке не видят потенциальных покупателей филиалов российских банков, поскольку они очень крупные.
НБУ не будет применять рычаги для ускорения выхода российских банков из Украины
НБУ не будет применять рычаги для ускорения выхода российских банков из Украины
depositphotos.com

Национальный банк Украины рекомендует России свернуть свою банковскую деятельность на территории Украины и закрыть "дочерние" финучреждения.

Об этом сказала заместитель председателя правления центробанка Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина во вторник, 15 мая.

Рожкова отметила, что Нацбанк не видит потенциальных покупателей на эти активы в Украине, поскольку они слишком большие.

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"Что касается Проминвестбанка и Сбербанка, то там были потенциальные инвесторы, которым НБУ отказал... Мы сегодня не видим потенциальных покупателей, которые могли бы купить эти банки, поскольку они очень крупные. Поэтому логичный вывод, который может сделать НБУ: сворачивание деятельности – это единственный цивилизованный путь для этих банков", – сказала Рожкова.

Она напомнила, что такой вариант дальнейшей своей деятельности уже выбрал БМ Банк, который принял решение о сдаче банковской лицензии.

Рожкова подчеркнула, что при этом Нацбанк не может применить какие-то рычаги для ускорения выхода банков с российским госкапиталом из Украины.

"Мы установили им ограничения по расширению депозитной базы, по процентной ставке и прочие ограничения. Но мы работаем в правовом поле... Других требований – политических или каких-либо других – НБУ не может устанавливать", – сказала зампредседателя НБУ.

Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.

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Теги: Россия, Украина, банки, банк, лицензия, Проминвестбанк, НБУ, Нацбанк, Сбербанк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.05.2018, 16:53
Оценка:  0
гость
Прикол.
Россияне надеялись хоть процентов 20 получить от стоимости активов, а им похоже придется потерять все?
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