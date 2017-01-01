Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

За минувшую неделю запасы нефти в США выросли на 4,85 млн баррелей. При этом аналитики ожидали их снижения.

Сейчас в США работает более тысячи буровых установок depositphotos.com

Мировые цены на нефть снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в среду, 16 мая.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:00 по Киеву снизилась на $0,24 (0,31%) – до $78,19 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,20 (0,28%) – до $71,11 за баррель.

Читай также: Цены на нефть повышаются По данным API, за минувшую неделю запасы нефти в США выросли на 4,85 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 763 тысячи баррелей. В предыдущую неделю показатель снизился на 1,85 млн баррелей, по данным той же организации.

При этом запасы бензина снизились на 3,4 млн баррелей (против ожиданий снижения на 1,42 млн), дистиллятов – на 768 тысяч баррелей (ожидали снижения запасов на 2,2 млн баррелей). Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились на 62 тысячи баррелей.

Официальные данные о запасах нефти в стране, от министерства энергетики США, будут опубликованы позже в среду.

Накануне цена нефти поднялась выше 78 долларов за баррель, до максимальных значений с 26 июля 2014 года. Цены на сырье росли на фоне публикации доклада ОПЕК, в котором, в частности, был повышен прогноз по увеличению спроса на нефть в мире по итогам 2018 года.