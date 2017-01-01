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Курс валют на 18 июля: гривну укрепили

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Национальный банк Украины на 18 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,22 гривен за доллар.
Нацбанк укрепил курс гривны
Нацбанк укрепил курс гривны
depositphotos.com

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

- 100 долларов США - 2622,1563 гривны (+1,4725);

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- 100 евро - 3069,7584 гривны (-1,683);

- 10 российских рублей - 4,1998 гривны (-0,0098).

В обменных пунктах Украины курс доллара в продаже снизился на 3 копейки - до 26,28 гривен, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки - до 26,11 гривен за доллар. 

Ранее стало известно, что НБУ решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых для приведения уровня инфляции в целевой диапазон в 2019 году.

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Источник: korrespondent.net

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