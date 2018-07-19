Украина за полгода снизила добычу угля более чем на 10%

В январе-июне 2018 года добыча рядового угля сократилась на 10,5% (на 1,9 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 16,5 млн тонн.

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2018 года сократили добычу рядового угля на 10,5% (на 1,9 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 16,5 млн тонн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Как заявили агентству в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля сократилась на 8,2% (на 286,2 тыс. тонн) - до 3 млн 201,5 тыс. тонн, энергетического - на 11,1% (на 1 млн 652,7 тыс. тонн), до 13 млн 293,8 тыс. тонн.

Отмечается, что в июне 2018 года добыча рядового угля снизилась на 1,7% (на 43,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - до 2 млн 599,1 тыс. тонн.

В частности, угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за шесть месяцев сократили добычу на 8,7%, в т. ч. добыча коксующегося угля снизилась на 46,3%, энергетического выросла на 0,1%.

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Шахты Донецкой области за шесть месяцев текущего года обеспечили добычу 5 млн 801,5 тыс. Тонн угля (-8,3% к январю-июню 2017 года), Луганской - 282,2 тыс. Тонн (-81,4%), Днепропетровской - 9 млн 550,6 тыс. тонн (-2,9%), Львовской - 802,9 тыс. тонн (+ 13,9%), Волынской - 58,1 тыс. тонн (+ 2,3%).

Ранее сообщалось о том, что в Украине падает добыча угля.