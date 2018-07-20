В Украине ускорился рост экономики - НБУ
Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года незначительно ускорился - до 3,2% с 3,1% в первом квартале. Об этом сообщается в июльском инфляционном отчете Национального банка Украины, опубликованного вечером в четверг, 19 июля.
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По данным Нацбанка, рост ускорился в условиях высоких деловых ожиданий предприятий и повышения доходов населения (в том числе за счет военных пенсий, заработных плат и денежных переводов). Последнее поддерживало высокие темпы роста розничного товарооборота.
В НБУ отметили, что во втором квартале 2018 года сохранился эффект базы сравнения, связанный с разрывом связей с неконтролируемыми территориями в этот период прошлого года. Как следствие, значительный вклад в рост экономической активности оказало увеличение объемов производства в энергетике и добывающей промышленности.
Ранее сообщалось о том, когда в Украине проведут всеобщее декларирование.
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Кто-то низко прыгал где-то как-то, потому в Крым и на Донбасс зашли вежливые российские военные и резко подняли всем уровень жизни до уровня Швеции.
Прыжки управляют решениями президента России.
Возможно Минск и Ереван начинают подпрыгивать и им тоже жизнь пора улучшить?
Все очень просто, экономика растет, денег в стране больше, вот цены растут тоже.
Все вполне объяснимо: То что Вы не стали жить лучше, возможно связано с низкими прыжками на майдане или тихо кричали "москоляку на гиляку", по другому объяснить я не могу....