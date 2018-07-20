Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине ускорился рост экономики - НБУ

Комментариев: 4
Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года незначительно ускорился.
За второй квартал экономика Украины выросла до 3,2%
За второй квартал экономика Украины выросла до 3,2%
depositphotos.com

Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года незначительно ускорился - до 3,2% с 3,1% в первом квартале. Об этом сообщается в июльском инфляционном отчете Национального банка Украины, опубликованного вечером в четверг, 19 июля.

Читай также: Бедных в Украине больше, чем пять лет назад - ВБ

По данным Нацбанка, рост ускорился в условиях высоких деловых ожиданий предприятий и повышения доходов населения (в том числе за счет военных пенсий, заработных плат и денежных переводов). Последнее поддерживало высокие темпы роста розничного товарооборота.

В НБУ отметили, что во втором квартале 2018 года сохранился эффект базы сравнения, связанный с разрывом связей с неконтролируемыми территориями в этот период прошлого года. Как следствие, значительный вклад в рост экономической активности оказало увеличение объемов производства в энергетике и добывающей промышленности.

Ранее сообщалось о том, когда в Украине проведут всеобщее декларирование.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: экономика, ВВП, НБУ, Нацбанк, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.07.2018, 12:35
Оценка:  +2
гость
12:29, точно!
Кто-то низко прыгал где-то как-то, потому в Крым и на Донбасс зашли вежливые российские военные и резко подняли всем уровень жизни до уровня Швеции.
Прыжки управляют решениями президента России.
Возможно Минск и Ереван начинают подпрыгивать и им тоже жизнь пора улучшить?
гость  (аноним)  20.07.2018, 12:29
Оценка:  -4
гость
гость (аноним) 20.07.2018, 11:42

Все очень просто, экономика растет, денег в стране больше, вот цены растут тоже.
Все вполне объяснимо: То что Вы не стали жить лучше, возможно связано с низкими прыжками на майдане или тихо кричали "москоляку на гиляку", по другому объяснить я не могу....
гость  (аноним)  20.07.2018, 12:22
Оценка:  -3
гость
Врут, как всегда.
гость  (аноним)  20.07.2018, 11:42
Оценка:  -3
гость
Почему тогда на все растут цены,коммунальные ,проезд в общественном транспорте,продукты и т.д? может я идиот конечно,кастрюлю не ношу
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь