Блокада арабских государств не сказалась на экономике Катара

Экономика Катара справляется с последствиями блокады со стороны стран-соседей и продолжает рост по плану развития страны до 2030 год.

Блокада со стороны стран-соседей не сказалась на экономике Катара depositphotos.com

Блокада, объявленная арабскими странами в июне прошлого года, не сказалась на экономике Катара. Об этом заявил министр перспективного планирования и статистики Салех бен Мухаммед аль-Набит, передает QNA.

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По его словам, ВВП страны демонстрирует рост по плану развития до 2030 года

"Экономика Катара сильная и успешно преодолевает последствия наложенной на страну блокады", – сказал катарский министр.

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