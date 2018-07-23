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Блокада арабских государств не сказалась на экономике Катара

Комментариев: 1
Экономика Катара справляется с последствиями блокады со стороны стран-соседей и продолжает рост по плану развития страны до 2030 год.
Блокада со стороны стран-соседей не сказалась на экономике Катара
Блокада со стороны стран-соседей не сказалась на экономике Катара
depositphotos.com

Блокада, объявленная арабскими странами в июне прошлого года, не сказалась на экономике Катара. Об этом заявил министр перспективного планирования и статистики Салех бен Мухаммед аль-Набит, передает QNA.

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По его словам, ВВП страны демонстрирует рост по плану развития до 2030 года

"Экономика Катара сильная и успешно преодолевает последствия наложенной на страну блокады", – сказал катарский министр.

Ранее сообщалось о том, в каких странах украинцы проведут отпуск-2018.

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Теги: экономика, Катар, блокада
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Серотонин    23.07.2018, 16:36
Оценка:  0
Серотонин
ОЙ где мы уже это слышали??? а не у тех ли ребят что вместе с катаром выиграли право напроведение ЧМ?))))
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