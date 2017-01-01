Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп после беседы с Юнкером: ЕС купит бобы и огромные объемы СПГ

Комментариев: 0
Хозяин Белого дома переговорил в Вашингтоне с председателем Еврокомиссии и заверил, что Соединенные Штаты "снова на одной волне" с Евросоюзом.
Напряженность в отношениях ЕС и США идет на убыль
Напряженность в отношениях ЕС и США идет на убыль
depositphotos.com

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что напряженность в отношениях ЕС и США, возникшая из-за торгового конфликта, идет на убыль. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером после вчерашних переговоров в Вашингтоне.

“Классно, что мы с ЕС снова идем в ногу. Это был большой день для свободной и честной торговли“, - подытожил переговоры с делегацией из Брюсселя хозяин Белого дома.

Президент США заверил читателей своего микроблога: представители ЕС ему “сказали, что начнут немедленно делать закупки соевых бобов у наших крутых фермеров“, а также “будут покупать огромные объемы СПГ“.

Читай также: Трамп пригрозил пошлинами ведущим “несправедливую“ торговлю с США

Ранее Трамп выложил у себя фото, на котором он обнимается и целуется с Юнкером, с подписью: “ЕС и США, представленные Юнкером и вашим покорным слугой, явно любят друг друга!“

1 июня 2018 года США ввели 25%-ные пошлины на импорт стали и 10% - на ввоз алюминия. В ответ ЕС ввел 25%-ные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы. 24 июля Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные в Европе автомобили.

Напомним, США грозят санкциями участникам Северного потока-2.

Поделись:
Теги: трамп, ес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь