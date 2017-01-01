Трамп после беседы с Юнкером: ЕС купит бобы и огромные объемы СПГ

Хозяин Белого дома переговорил в Вашингтоне с председателем Еврокомиссии и заверил, что Соединенные Штаты "снова на одной волне" с Евросоюзом.

Напряженность в отношениях ЕС и США идет на убыль depositphotos.com

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что напряженность в отношениях ЕС и США, возникшая из-за торгового конфликта, идет на убыль. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером после вчерашних переговоров в Вашингтоне.

“Классно, что мы с ЕС снова идем в ногу. Это был большой день для свободной и честной торговли“, - подытожил переговоры с делегацией из Брюсселя хозяин Белого дома.

Президент США заверил читателей своего микроблога: представители ЕС ему “сказали, что начнут немедленно делать закупки соевых бобов у наших крутых фермеров“, а также “будут покупать огромные объемы СПГ“.

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Ранее Трамп выложил у себя фото, на котором он обнимается и целуется с Юнкером, с подписью: “ЕС и США, представленные Юнкером и вашим покорным слугой, явно любят друг друга!“

1 июня 2018 года США ввели 25%-ные пошлины на импорт стали и 10% - на ввоз алюминия. В ответ ЕС ввел 25%-ные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы. 24 июля Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные в Европе автомобили.

Напомним, США грозят санкциями участникам Северного потока-2.