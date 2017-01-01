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Минфин объяснил, почему опустела казна

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Министр финансов Маркарова заверила, что ситуация под контролем, все платежи идут вовремя.
Маркарова заверила, что общая ликвидность является достаточной
Маркарова заверила, что общая ликвидность является достаточной
depositphotos.com

Главной причиной низкого уровня остатков на едином казначейском счете является невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 миллиардов гривен. Об этом в среду, 1 августа в Facebook написала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

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“По состоянию на начало августа на гривневом Едином казначейском счете действительно было 2 млрд грн, однако дополнительно на валютных счетах ГКСУ по состоянию на 1 августа есть эквивалент 20,9 млрд грн (которые в стандартном отчете по ГКСУ в начале месяца не отображаются) и, исходя из подневного плана августа, Минфин не имел причин продавать валюту. Конечно невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 млрд грн является главной причиной низкого уровня гривневого ЕКС”, - написала Маркарова.

Она заверила, что общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя. И будут уходить вовремя.

Ранее сообщалось о том, что Пенсионный фонд возьмет ссуды для выплаты пенсий.

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Теги: кредиты, бюджет, Минфин, казначейство, Госказначейство, Оксана Маркарова
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Источник: korrespondent.net

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