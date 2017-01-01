Минфин объяснил, почему опустела казна

Министр финансов Маркарова заверила, что ситуация под контролем, все платежи идут вовремя.

Главной причиной низкого уровня остатков на едином казначейском счете является невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 миллиардов гривен. Об этом в среду, 1 августа в Facebook написала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Читай также: Минимум с 2014 года. Казна Украины почти опустела “По состоянию на начало августа на гривневом Едином казначейском счете действительно было 2 млрд грн, однако дополнительно на валютных счетах ГКСУ по состоянию на 1 августа есть эквивалент 20,9 млрд грн (которые в стандартном отчете по ГКСУ в начале месяца не отображаются) и, исходя из подневного плана августа, Минфин не имел причин продавать валюту. Конечно невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 млрд грн является главной причиной низкого уровня гривневого ЕКС”, - написала Маркарова.

Она заверила, что общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя. И будут уходить вовремя.

Ранее сообщалось о том, что Пенсионный фонд возьмет ссуды для выплаты пенсий.