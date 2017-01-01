В Германии ожидается худший урожай за 15 лет

Уже собранный на настоящий момент урожай пшеницы и рапса свидетельствует о катастрофических последствиях засухи в ФРГ.

Немецкий крестьянский союз (DBV) в связи с непрекращающейся жарой и засухой вновь скорректировал в сторону понижения ожидаемый урожай зерновых. Общий прогноз производства пшеницы уменьшен с 41 до 36 млн тонн.

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По словам главы союза Йоахима Руквида, уже собранный на настоящий момент урожай пшеницы и рапса свидетельствует о катастрофических последствиях засухи. Согласно новым прогнозам, урожай озимой пшеницы – самого важного в ФРГ вида культивируемых зерновых – будет на 20% меньше прошлогоднего. Урожай озимой ржи сократится на 28%, а озимого рапса – на 21%.

Руквид заявил, что крестьянам должны незамедлительно оказать помощь сначала федеральные земли, а затем и федеральный центр. Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер заявила, что сначала помощь должны оказать федеральные земли.

Ранее сообщалось, что Украина сократила экспорт зерна.