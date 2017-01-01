Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии ожидается худший урожай за 15 лет

Комментариев: 0
Уже собранный на настоящий момент урожай пшеницы и рапса свидетельствует о катастрофических последствиях засухи в ФРГ.
В Германии засуха
В Германии засуха
depositphotos.com

Немецкий крестьянский союз (DBV) в связи с непрекращающейся жарой и засухой вновь скорректировал в сторону понижения ожидаемый урожай зерновых. Общий прогноз производства пшеницы уменьшен с 41 до 36 млн тонн.

Читай также: Украина начала экспорт зерна нового урожая

По словам главы союза Йоахима Руквида, уже собранный на настоящий момент урожай пшеницы и рапса свидетельствует о катастрофических последствиях засухи. Согласно новым прогнозам, урожай озимой пшеницы – самого важного в ФРГ вида культивируемых зерновых – будет на 20% меньше прошлогоднего. Урожай озимой ржи сократится на 28%, а озимого рапса – на 21%.

Руквид заявил, что крестьянам должны незамедлительно оказать помощь сначала федеральные земли, а затем и федеральный центр. Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер заявила, что сначала помощь должны оказать федеральные земли.

Ранее сообщалось, что Украина сократила экспорт зерна.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Германия, фермеры, ФРГ, урожай, засуха, пшеница, зерновые культуры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь