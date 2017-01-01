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АМКУ оштрафовал четыре фармкомпании за завышенные цены на лекарства

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Действия фармкомпаний привели к необоснованному повышению цен на лекарства, которые закупали учреждения здравоохранения в 2012-2016 годах.
Фармкомпании искусственно завышали цены на лекарства
Фармкомпании искусственно завышали цены на лекарства
depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал четыре фармацевтические компании в целом более чем на 18 миллионов гривен за искусственное завышение цен на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности, комитет определил, что условия договоров, заключенных между компанией Рош Украина и тремя дистрибьюторами (ООО БаДМ, ООО Бизнес Центр Фармация и ПАО Альба Украина), привели к необоснованному повышению цен на лекарства, которые закупались украинскими бюджетными учреждениями здравоохранения в 2012-2016 годах.

В связи с этим АМКУ обязал компании прекратить нарушения в двухмесячный срок со дня получения решения. Штрафы составляют от более 300 тысяч до более девяти миллионов гривен.

Ранее сообщалось о том, что АМКУ проверил гостиницы, которые рисовали себе звезды.

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Теги: Лекарственные препараты, АМКУ, цена, лекарство, лекарства, цены, монополия, штраф, фармакология, фармацевтика, Комитет, завышение стоимости, фармацевтическая отрасль
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Источник: korrespondent.net

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