АМКУ начинает разбирательство из-за резкого повышения цен на автогаз

В случае выявления на рынке антиконкурентных согласованных действий комитет примет соответствующие меры, заверили в АМКУ.

В АМКУ обещают принять соответствующие меры в случае сговора АЗС depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит действия участников рынка сжиженного газа на соответствие конкурентному законодательству в связи с резким повышением розничных цен на сжиженный газ. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

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“В случае выявления на рынке антиконкурентных согласованных действий или других нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, комитет примет соответствующие меры“, - заверили в АМКУ.

По данным мониторинга консалтинговой группы А-95 (Киев), средняя розничная цена сжиженного газа в Украине за неделю, с 16 по 23 июля, возросла на 54 коп./литр - до 14,05 грн/литр.