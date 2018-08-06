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Готовится прекращение ж/д сообщения с РФ – Омелян

Комментариев: 2
Власти Украины сейчас рассматривают вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой, отметил министр.
Украина может отменить пассажирские поезда в Россию
Украина может отменить пассажирские поезда в Россию
depositphotos.com

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины, сообщает ТСН в понедельник, 6 августа.

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"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – сказал он.

Напомним, в мае 2017 года российские СМИ сообщили, что Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ.

Однако позже Владимир Омелян опроверг эту информацию. По его словам, Кабмин не рассматривал этот вопрос, хотя по его личному мнению, любое сообщение с РФ следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.

Ранее сообщалось о том, что Украина подписала соглашение с Hyperloop.

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Теги: Россия, Украина, транспорт, Поезд, поезда, железная дорога, Владимир Омелян
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.08.2018, 14:00
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гость
А зачем? Смысл?
гость  (аноним)  06.08.2018, 13:49
Оценка:  0
гость
Газопровод - тоже транспорт, хотя и специфический.
Почему же мы не хотим в первую очередь перекрыть его?
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