Международные резервы Украины упали на $230 млн

Сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу и интервенциями на межбанке.

Международные резервы Украины в июле 2018 года сократились на $230 млн (1,3%) и по состоянию на 1 августа составляли $17,748 млрд. Соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Нацбанка во вторник, 7 августа.

По данным регулятора, сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу. В том числе $321,5 млн было направлено на обслуживание и погашение госдолга в инвалюте, из которых $231,6 млн – по номинированным в инвалюте облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

На объем резервов также повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Читай также: Украина выплатила за полгода по долгам 160 млрд "Учитывая превышение спроса на валюту над ее предложением второй месяц подряд, Нацбанк в июле продлил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса", – указанно в сообщении.

Чистая продажа валюты за минувший месяц составил $64,4 млн. В том числе, в первой половине июля НБУ купил $99 млн путем интервенции по выбору лучшей цены. Затем, во второй половине месяца, центробанк активизировал продажу валюты для предотвращения чрезмерной волатильности обменного курса. В результате, по итогам месяца было продано $163,3 млн, в том числе через интервенции по выбору лучшей цены – $135,2 илн и во время аукциона – $28,1 млн.

Основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме $130,9 млн и EUR60,5 млн.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму $45,9 млн.

В целом, по состоянию на 1 августа 2018 года объем международных резервов покрывает три месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Ранее сообщалось о том, что госдолг Украины незначительно сократился.