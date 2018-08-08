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Гройсман заявил о "вычислении врагов" в Укрзализныце

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Одновременно с обновлением фондов Укрзализныци происходит и обновление управления компанией, искоренение теневых сделок, утверждает премьер.
Владимир Гройсман плотно занялся Укрзализныцей
Владимир Гройсман плотно занялся Укрзализныцей
depositphotos.com

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о начале "вычисления" врагов и выводе ситуации в госкомпании Укрзализныця из состояния упадка.

Об этом сообщает пресс-служба правительства в среду, 8 августа.

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"Компания-миллиардер, Укрзализныця была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", – сказал Гройсман.

По его словам, одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления Укрзализныцей, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

Недавно Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков "Почетный железнодорожник" у Российких железных дорог.

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Теги: Укрзалізниця, премьер-министр, правительство, враг, Укрзализныця, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net
Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.08.2018, 16:30
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гость
не там вражин ищет - все враги в правительстве и верховной раде!
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