Гройсман заявил о "вычислении врагов" в Укрзализныце

Одновременно с обновлением фондов Укрзализныци происходит и обновление управления компанией, искоренение теневых сделок, утверждает премьер.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о начале "вычисления" врагов и выводе ситуации в госкомпании Укрзализныця из состояния упадка.

Об этом сообщает пресс-служба правительства в среду, 8 августа.

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"Компания-миллиардер, Укрзализныця была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", – сказал Гройсман.

По его словам, одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления Укрзализныцей, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

Недавно Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков "Почетный железнодорожник" у Российких железных дорог.