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Курс валют на 15 августа: НБУ понизил гривну

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Курс доллара на межбанке в продаже повысился на девять копеек – до 27,47 грн/долл, курс покупки поднялся на пять копеек до 27,43 грн/долл.
Нацбанк пока не может остановить снижение курса гривны
Нацбанк пока не может остановить снижение курса гривны
depositphotos.com

Национальный банк Украины на 15 августа 2018 года понизил курс гривны более чем на 11 копеек – до 27,45 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 14 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2745,8922 гривны (+11,4474);

– 100 евро – 3131,9646 гривны (+13,8772);

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже повысился на девять копеек – до 27,47 грн/долл, курс покупки поднялся на пять копеек до 27,43 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, как украинцам сохранить свои деньги при обесценивании гривны.

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Источник: korrespondent.net

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