Курс валют на 15 августа: НБУ понизил гривну

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на девять копеек – до 27,47 грн/долл, курс покупки поднялся на пять копеек до 27,43 грн/долл.

Нацбанк пока не может остановить снижение курса гривны depositphotos.com

Национальный банк Украины на 15 августа 2018 года понизил курс гривны более чем на 11 копеек – до 27,45 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 14 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2745,8922 гривны (+11,4474);

– 100 евро – 3131,9646 гривны (+13,8772);

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже повысился на девять копеек – до 27,47 грн/долл, курс покупки поднялся на пять копеек до 27,43 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, как украинцам сохранить свои деньги при обесценивании гривны.