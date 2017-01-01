В Украине снизилась безработица

Число зарегистрированных безработных в Украине в сентябре сократилось до 287 тысяч человек.

В Украине в сентябре этого года было официально зарегистрировано 287 100 безработных, что на 5 700 меньше, чем в августе. Об этом сообщили в Государственной службе статистики во вторник, 16 октября.

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По данным статистического ведомства, средний размер пособия в сентябре составил 2 510 грн, количество вакансий составило 97 000, а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3.

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