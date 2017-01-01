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В ЕС подсчитали число живущих за чертой бедности

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Лучшие показатели на 2017 год у Нидерландов, Финляндии, Чехии, Франции, Словении, Словакии и Дании.
Худшие показатели на 2017 год у Болгарии
Худшие показатели на 2017 год у Болгарии
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В прошлом году 22,5% населения Евросоюза (112,9 млн человек) находилось на грани бедности или социального отчуждения. Соответствующие данные обнародовало статистическое бюро Евросоюза, Евростат.

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Согласно сообщению, в 2017 году по сравнению с 2008 годом, доля такой категории лиц в ЕС снизилась на 1,2 процентных пункта. В то же время в некоторых конкретных странах эта цифра увеличилась. Так, стремительней всех доля населения на грани бедности за период 2008-2017 возросла в Греции, Италии, Испании, Нидерландах и Кипре.

Худшие показатели на 2017 год у Болгарии (38,9%), Греции (34,8%) и Румынии (35,7%), лучшие - у Нидерландов, Финляндии, Чехии, Франции, Словении, Словакии и Дании.

Ранее сообщалось о том, существует ли в Украине средний класс.

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Теги: ЕС, Евросоюз, Бедность, бедные, черта бедности
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Источник: korrespondent.net

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