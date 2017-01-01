Украину назвали самой бедной страной Европы – мнения экспертов

Прогноз МВФ Перспективы развития мировой экономики вызвал споры среди украинских экономистов.

Эксперты считают, что жизнь в Украине не лучше, чем в Молдове depositphotos.com

В соответствии с последним прогнозом МВФ Украину признали самой бедной страной Европы. Основной причиной падения эксперты называют стал пересчет экономических показателей Молдовы по новой методике, в соответствии с которой ВВП в этой стране составил 2694,469 дол. ВВП Украины - 2656,01 долл.

Об этом сообщает Сегодня.

Украина не самая бедная страна ЕС – так озаглавил свое ответное сообщение в Livejournal экономист Андрей Илларионов

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“Величины 2694 дол. для Молдовы и 2656 дол. для Украины – это значения ВВП на душу населения в обеих странах по обменным валютным курсам в 2017 году из базы данных МВФ. Однако данный показатель (ВВП на душу населения по обменным курсам) в качестве индикатора уровня развития (богатства, бедности) стран мира не используется, по крайней мере, последние пять десятилетий – со времени внедрения в практику международных сопоставлений концепций уровня относительных цен и паритетов покупательной способности (ППС, – Авт.) валют. Вместо этого индикатора используется показатель ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности валют – либо в текущих, либо в постоянных ценах“, – написал Илларионов.

Убежденный в правильности подсчетов по реальным ценам, Компаниец обращается к ощущениям украинцев.

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“По мнению поклонников ППС, сейчас в Украине рекордный экономический подъем, так как ВВП на душу населения с учетом ППС на максимальных значениях за всю историю…Если учитывать утрату промышленности на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, которые с 2015 года не попадают в отчетность, то у нас уже настали золотые времена в экономике и мы уже производим на неоккупированной территории больше товаров/услуг, чем в 2008 и в 2013-м. Соответствует это действительности?“ Нет, и это легко можно увидеть по изменению показателя реального ВВП Украины“, – добавляет Компаниец.

Не слишком разбирающиеся в тонкостях цифр и методик украинцы склонны согласиться с такими аргументами. Однако, по ощущениям тех, кто бывал в соседней стране, жизнь в Молдове не лучше, чем в Украине, скорее наоборот. Казалось бы, тут впору согласиться с доводами российского экономиста, но и в “золотые времена“ не особо верится.

По данным осеннего прогноза МВФ, в 2018 году в мировом масштабе реальный ВВП вырастет в среднем на 3,7%, в развивающихся странах – на 4,7%, а в Украине – на 3,5%.

Зарплата самая низкая и продолжает снижаться

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По средней зарплате к середине 2018 года Украина также оказалась на последнем месте в Европе. Как сообщил экономист Владимир Компаниец, средняя официальная зарплата в Молдове на конец июня составляла 375,82 доллара, в Украине – 325,53 доллара.

По данным Укрстата, в июле номинальная средняя зарплата в Украине подросла всего на 1 доллар (точнее, на 29 грн) – до 9170 грн. А в августе снизилась до 8977 грн.

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