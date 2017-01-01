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В Украине улучшились потребительские настроения

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В прошлом месяце индекс потребительских настроений составил 62,6, что на 2,3 п. больше, чем в августе.
Потребительские настроения украинцев в сентябре улучшились
Потребительские настроения украинцев в сентябре улучшились
depositphotos.com

Индекс потребительских настроений в сентябре 2018 года составил 62,6. Это на 2,3 п. больше, чем в августе 2018 года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования потребительских настроений в Украине GfK Ukraine.

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Индекс текущего положения несколько увеличился и составил 60,5. Индекс текущего личного материального положения составил 49,4, что на 0,4 п. ниже уровня этого индекса в августе. Индекс целесообразности крупных покупок увеличился на 2,1 п. - до 71,5.

Индекс экономических ожиданий в сентябре вырос на 3,2 п. - до 64. Индекс ожидаемых изменений личного материального положения уменьшился в сравнении с прошлым месяцем на 2,2 п. и составил 57,9.

Индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года увеличился на 10 п. и составил 62,6.

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Индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет также вырос и составил 71,5, что на 1.9 п. больше показателя августа.

Ожидания украинцев по безработице почти не изменились - показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 133,9.

Индекс инфляционных ожиданий несколько вырос - 190,4, что на 0,4 п. выше августа.

Ожидания украинский относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев почти не изменились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,6 п. до значения 170,3.

Ранее сообщалось о том, к чему приведет подорожание алкоголя в Украине.

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Теги: Украина, инфляция, безработица, исследования, потребитель, исследование, потребители, безработные
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Источник: korrespondent.net

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