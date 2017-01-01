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Киевсовет повысил налог на недвижимость

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Теперь налоговая ставка на жилую и нежилую недвижимость в столице будет одинаковой - 1,5% от минимальной заработной платы за 1 м кв.
Киевсовет повысил ставку налога на недвижимость
Киевсовет повысил ставку налога на недвижимость
depositphotos.com

Киевский городской совет 18 октября повысил ставку налога на недвижимость для физических лиц. Об этом в четверг, 25 октября, пишет КиевВласть.

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Согласно новому решению горсовета, налоговая ставка на жилую и нежилую недвижимость в Киеве теперь будет одинаковой - 1,5% от минимальной заработной платы за 1 м кв. В прежней редакции документа она была установлена на уровне 1,25% от минимальной заработной платы за 1 м кв. для жилых помещений и 1,5% от минимальной заработной платы за 1 м кв. для большинства объектов нежилой недвижимости.

Также сообщается, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата, по информации Кабмина, составит 4170 грн, поэтому киевлянам придется платить налог за каждый квадратный метр своей жилой недвижимости в размере 62,5 гривен.

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Не облагаемая налогом площадь жилья осталась прежней: 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов. Если плательщику налога принадлежит несколько видов недвижимости, то минимальная необлагаемая площадь составляет 180 кв. м.

Налог на недвижимость уплачивается за каждый квадратный метр, что превышает норму.

Ранее сообщалось о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в Киеве.

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Теги: Киевсовет, налоги, Недвижимость, горсовет, имущество, налог, Налог на недвижимость
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Источник: korrespondent.net

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