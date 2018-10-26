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В следующем году украинцы с минималкой окажутся за чертой бедности

Комментариев: 2
Очередное повышение минимальной зарплаты не дотянет до размера прожиточного минимума за 2018 год.
Как вырастет минималка в 2019 году
Как вырастет минималка в 2019 году
depositphotos.com

Министерство социальной политики установило размер прожиточного минимума на уровне в 4180 гривен в сентябре 2018 года, а повышение минимальной заработной платы планируется только на 2019 год до уровня в 4170 гривен (когда сейчас украинцы получают 3723 гривны). 

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Значительное повышения заработной платы произойдет в аграрной, финансовой, страховой сфере и в медицине, почти на 28%.

Минимальная заработная плата увеличится только один раз – в январе 2019го года, что приведет к повышению зарплаты у всех, кто работает официально. Среднюю заработную плату ожидают в размере 10,5 тыс гривен. Следует отметить, что эти цифры касаются только “белых“ зарплат, без учета “конвертов“. 

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Повышать зарплаты вынуждают не только законодательные органы, но также нехватка кадров и большие миграционные процессы.

На рынке труда полно безработных юристов, а самый большой спрос есть на “рабочие“ профессии: сантехники, крановщики, сварщики, слесари и т. д. Не улучшает ситуацию и миграция людей рабочих профессий. Ведь на заводах или в компаниях той же Польши можно заработать в 3-3,5 раза больше, чем в Украине, выполняя ту же работу в лучших условиях.

Эксперты говорят, что для “удержания“ специалистов стоит оплачивать их работу на уровне не меньше, чем 14 тыс гривен.

Ранее сообщалось, что в Германии могут открыть рынок труда для украинцев.

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Теги: заработная плата, зарплата, минималка, минималка 2019, прожиточный минимум, прожиточный минимум 2019
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Комментариев (2)
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Peyot    26.10.2018, 12:52
Оценка:  -2
Peyot
если маргиналы в следующем году опять под влияние совка нас утянут то это время будете потом вспоминать как золотое!
гость  (аноним)  26.10.2018, 11:59
Оценка:  +3
гость
Та какое нах это повышение?! ИНДЕКСАЦИЯ ЗП к ценам... Повышение ЗП - это когда повысилась ЗП а цены минимум пол года стоят на месте.
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