В следующем году украинцы с минималкой окажутся за чертой бедности

Очередное повышение минимальной зарплаты не дотянет до размера прожиточного минимума за 2018 год.

Министерство социальной политики установило размер прожиточного минимума на уровне в 4180 гривен в сентябре 2018 года, а повышение минимальной заработной платы планируется только на 2019 год до уровня в 4170 гривен (когда сейчас украинцы получают 3723 гривны).

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Значительное повышения заработной платы произойдет в аграрной, финансовой, страховой сфере и в медицине, почти на 28%.

Минимальная заработная плата увеличится только один раз – в январе 2019го года, что приведет к повышению зарплаты у всех, кто работает официально. Среднюю заработную плату ожидают в размере 10,5 тыс гривен. Следует отметить, что эти цифры касаются только “белых“ зарплат, без учета “конвертов“.

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Повышать зарплаты вынуждают не только законодательные органы, но также нехватка кадров и большие миграционные процессы.

На рынке труда полно безработных юристов, а самый большой спрос есть на “рабочие“ профессии: сантехники, крановщики, сварщики, слесари и т. д. Не улучшает ситуацию и миграция людей рабочих профессий. Ведь на заводах или в компаниях той же Польши можно заработать в 3-3,5 раза больше, чем в Украине, выполняя ту же работу в лучших условиях.

Эксперты говорят, что для “удержания“ специалистов стоит оплачивать их работу на уровне не меньше, чем 14 тыс гривен.



Ранее сообщалось, что в Германии могут открыть рынок труда для украинцев.