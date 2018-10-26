Замглавы Ощадбанка вышла под залог в 7 млн грн

Заместитель председателя правления Ощадбанка Ирина Земцова внесла залог в семь миллионов гривен и вышла из-под стражи.

Арестованная накануне заместитель председателя правления Ощадбанка Ирина Земцова, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка, внесла залог в семь миллионов гривен и вышла из-под стражи. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, передает Украинская правда.

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По его словам, Земцова внесла всю сумму залога через несколько часов после решения суда, 25 октября.

"Она очень переживала, что это неподъемная сумма для нее, но внесла ее через несколько часов после решения суда", - констатировал прокурор САП.

Ранее сообщалось, что депутата Верховной Рады подозревают в хищении 20 млн долларов госбанка.