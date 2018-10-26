Андрей Коболев перевел 7,9 млн долларов от Газпрома маме в США

Председатель правления "Нефтегаз" опасается ареста имущества.

Сегодня издание “Левый берег“ сообщило, что председатель правления НАК “Нефтегаз Украины“ Андрей Коболев перевел на счет мамы в США премию в размере 7,9 млн долларов, которую он получил за победу над “Газпромом“ в суде в Стокгольме.

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Коболев пояснил такой поступок неизвестностью в дальнейшем по своей судебной апелляции.

Также он добавил, что на Нефтегаз сейчас открыто много дел, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины и прокуратуру. Андрей опасается ареста счетов в случае проигрыша в суде, хотя и уверен, что “эти расследования – нормальный процесс“.



Ранее сообщалось, что глава Нафтогаза Андрей Коболев оштрафован за отказ предоставить информацию о премиях.