Облгазы задолжали Нафтогазу $2 млрд - Коболев

Облгазы в Украине суммарно задолжали Нафтогазу около двух миллиардов долларов, заявил Андрей Коболев.

В Украине облгазы задолжали государственному Нафтогазу около двух миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 26 октября, заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью LB.ua.

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“Облгазы суммарно должны Нафтогазу примерно 2 млрд долларов. Эта цифра очень хорошо корреспондируется с тей цифрой, которую сейчас пытается получить переговорная команда от МВФ. Если бы господин Фирташ рассчитался с Нафтогазом, то часть из этих 2 млрд мы заплатили бы в бюджет. Возможно, и МВФ не нужен был бы?“ - сказал Коболев.

По его словам, бизнесмен Дмитрий Фирташ контролирует около 75% облгазов в Украине.

“Объем зафиксирован, долг доказан. Конечно, долг признан с обеих сторон. Просто не рассчитываются. Мы судимся с ними, но перспективы в судах нет, так как они ничем значимым не обладают“, - пояснил глава Нафтогаза.

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В связи с этим он призвал правительство срочно принимать меры, иначе “вся эта пирамида может рухнуть“.

Коболев также рассказал, что пытался договориться с топ-менеджером Фирташа, но безрезультатно.

“У этих людей деятельность направлена не на бизнес, а на схемы 90-х“, - заявил он.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз взыскал деньги с Газпрома в счет долга.