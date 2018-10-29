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Глава Amazon за два дня потерял более $19 млрд

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Считающийся самым богатым человек мира Джефф Безос за последние два дня потерял $19,2 млрд на падении акций своей компании Amazon.
Основатель Amazon Джефф Безос понес потери
Основатель Amazon Джефф Безос понес потери
depositphotos.com

Глава и совладелец Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком мира, за последние два дня потерял $19,2 млрд. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Bloomberg.

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Указано, что такие потери являются результатом падения стоимости акций Amazon 26 октября на 7,8%, а 29 октября - на 6,3%. Причем к падению стоимости акций привел отчет о выручке компании, которая оказалась хуже прогнозов.

Уточняется, что в настоящее время состояние Безоса составляет $128,1 млрд. При этом он по-прежнему находится на первой строчке рейтинга самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Ранее были названы лучшие работодатели в мире.

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Теги: деньги, Богатство, акции, финансы, прибыль, состояние, Amazon, богатые, потери, Джефф Безос
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Источник: korrespondent.net

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